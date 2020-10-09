Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Загородное шоссе,18 Карта всех событий

Три новых центра амбулаторной онкологической помощи откроют в Москве в 2021 году. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Новые центры амбулаторной онкологической помощи войдут в состав крупных онкологических клиник столицы: ГКБ № 40, ГКОБ № 1 и ГКБ имени С. П. Боткина. Медицинское учреждение на базе больницы № 1 появится на Загородном шоссе, дом 18. Здесь пациенты получат необходимую помощь. В центре будет самое современное диагностическое оборудование.

Другое медицинское учреждение появится на базе Боткинской больницы по адресу 2-й Боткинский проезд, дом 5. Для пациентов предусмотрены комнаты психологической разгрузки и помещение для занятий лечебной физкультурой.

Третий центр амбулаторной онкологической помощи появится на Азовской улице, дом 22. Он войдет в состав ГКБ № 40. Здесь будет работать консультативно-диагностическое отделение на 470 посещений в смену. На всех этажах медицинского учреждения предусмотрены комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и кондиционерами.

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