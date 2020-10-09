Ученый рассказал, как разорвать цепочку передачи вируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Распространение коронавируса удастся предотвратить, если большинство россиян будут строго соблюдать меры предосторожности. Об этом «Вечерней Москве» заявил российский врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

— Определенно точно можно сказать: чем больше людей будут соблюдать меры безопасности, тем меньше будет больных. Чтобы разорвать цепочку передачи вируса, 90 процентов жителей России должны строго соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах, надевать перчатки в транспорте и магазинах, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, — сказал врач.

Также он заметил, что пока скорость прироста больных COVID-19 ниже, чем в марте. Взрывного роста не наблюдается, подчеркнул ученый.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что понимает усталость людей от ограничений. Однако, по его словам, надо продержаться несколько месяцев, так как «на выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы».

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