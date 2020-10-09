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Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана начали переговоры по Нагорному Карабаху
Фото: facebook.com/МИД России

Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана начали переговоры по Нагорному Карабаху

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министры иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов начали переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча проходит в Москве в пятницу, 9 октября.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана прибыли на консультации в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Ранее в армянском МИД сообщили, что переговоры будут касаться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и ряда гуманитарных вопросов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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