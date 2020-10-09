Биологи обнаружили в Чернобыле одну из крупнейших бабочек Европы

Фото:Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник / Станислав Гуменюк

Редкий вид бабочек, размер которой почти равен размеру птицы, обнаружили на Украине. Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Как уточняется, насекомое само прилетело к специалистам. Это одна из наиболее крупных бабочек, которых можно встретить на Украине и в Европе. Так, размах ее крыльев может составить до 11 сантиметров.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник / Станислав Гуменюк

Вид бабочки называется голубая ленточница. Ее активность фиксируется в ночное время, но она любит свет и летит на него. Обитает в Европе и ряде российских регионов, в частности на Кавказе, Курилах, в Приморье, Южной Сибири, Приамурье, а также в Китае, Японии и Корее.

Сотрудники Чернобыльского заповедника подчеркнули, что после завершения дождей бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.

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