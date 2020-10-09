Пропавшую десятилетнюю школьницу ищут в Тверской области

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Десятилетняя школьница в Тверской области ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Отмечается, что девочка пропала в среду, 7 октября. Она ушла из дома, расположенного в деревне 1 Мая Конаковского района. В настоящее время о ее местонахождении нет информации.

В СК уточнили, что по данному факту была организована доследственная проверка. Следователи опросили родных пропавшей девочки, также устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Кроме того, организованы поиски ребенка, сообщается на сайте СК.

Читайте также: Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии девочки, которую хотела продать мать