«Берегите уши»: Королева резко высказалась о слухах вокруг скандала с изменой Тарзана

Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева в своем Instagram-аккаунте прокомментировала новые слухи, которые распространяются вокруг нее и Тарзана.

— Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир, — отметила певица.

Также Наташа Королева призвала своих подписчиков не доверять слухам и посоветовала им «беречь свои уши и глаза».

— Выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише, — написала Королева.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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