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Штрафы на полмиллиона рублей выписали не предоставившим результаты тестов на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Штрафы на полмиллиона рублей выписали не предоставившим результаты тестов на COVID-19

Юлия Захарова

Город

Жителей столицы оштрафовали за отсутствие результатов теста на коронавирус по возвращении из-за границы. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

— Несмотря на возможность бесплатного прохождения тестирования и доступность этой услуги в Москве, более двух процентов граждан, вернувшихся с 1 августа 2020 года с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после прилета, — отметили в ведомстве.

Для указанных граждан составили более двух тысяч уведомлений о явке для составления протокола о правонарушении. Им грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если действия горожан оказали негативное влияние на здоровье окружающих, сумма штрафа увеличится до 150–300 тысяч рублей.

Материалы в отношении 855 человек направили в суд. В результате 36 граждан должны будут выплатить штрафы на общую сумму более 500 тысяч рублей, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

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