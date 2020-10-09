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Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать Москву в связи с COVID-19
Фото: Владимира Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать Москву в связи с COVID-19

Евгения Звощик

Город

Власти Москвы не хотят закрывать город в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября в эфире Первого канала.

— Конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять, — подчеркнул глава города.

Видео: Первый канал

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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