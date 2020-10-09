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Пропавшую в Тверской области десятилетнюю школьницу нашли живой
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пропавшую в Тверской области десятилетнюю школьницу нашли живой

Евгения Звощик

Происшествия

Десятилетнюю школьницу, которая ушла два дня назад из дома и не вернулась в Тверской области, нашли живой. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в пятницу, 9 октября.

Отмечается, что девочка ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района. Следователи опросили родных пропавшей девочки, также были организованы ее поиски.

В результате проведенной работы школьницу нашли в одном из домов населенного пункта у знакомой местной жительницы. В ближайшее время следствие установит все обстоятельства отсутствия девочки, сообщается на сайте СК.

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Тверская областьГСУ СК РФшкольница
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