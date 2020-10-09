«Глубокий, тонкий, слышащий»: Асмус поблагодарила Петрова за совместную работу

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поблагодарила коллегу Александра Петрова за совместную работу в спектакле «Гамлет». Фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

— Спасибо тебе, дорогой друг и потрясающий партнер! Редко когда я встречаю таких же безумных фанатов, как я. Глубокий, тонкий, слышащий, неугомонный! — написала девушка под публикацией.

Звезда пояснила, что больше не будет исполнять роль в постановке «Гамлет» вместе с Петровым.

Поклонники отметили актерскую работу дуэта и добавили, что были счастливы увидеть их на сцене. «Крутые»; «Красивая парочка»; «Актеры супер, на таких, как вы, будущее кино и театра», — писали фолловеры.

Однако некоторые посчитали, что Асмус совсем не подходит для роли в театре. «Решила примазаться к славе Петрова просто, так и скажи», — возмутился один из пользователей Сети.

Ранее актрису раскритиковали за откровенные съемки в новом фильм. Она играет вебкам-модель и общается за деньги с подростком с Чукотки, который влюбляется в девушку и хочет приехать к ней в США.

Читайте также: «Выписали кучу всего»: Асмус раскрыла причины проблем с кожей