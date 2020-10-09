Ученые сообщили о способности коронавируса проникать в мозг

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Коронавирус способен проникать в мозг зараженных. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, результаты исследования появились в журнале The Lancet.

Специалисты изучили 43 тела людей, погибших из-за инфекции, возраст которых составил от 51 до 94 лет. Выяснилось, что более чем у половины в мозге находился коронавирус. Его следы были найдены в клетках ствола органа и его нейронах.

Кроме того, примерно у 14 процентов зараженных были диагностированы очаговые ишемические поражения, у 86 процентов ученые нашли аномально увеличенные астроциты, которые поддерживали клетки нервной ткани. Такой эффект спровоцировало разрушение мозговых нейронов.

По мнению авторов исследования, проникновение COVID-19 в головной мозг не вызывает значительных изменений. Прямого негативного воздействия на центральную нервную систему зафиксировано не было.

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