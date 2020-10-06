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Ученые обнаружили полезное свойство коронавирусной инфекции
Фото: pexels.com

Ученые обнаружили полезное свойство коронавирусной инфекции

Юлия Захарова

Наука

Американские ученые заявили, что коронавирус может облегчать болевые ощущения. Результаты исследования представлены в журнале Pain.

По данным сотрудников Университета Аризоны, причиной такого воздействия на организм является S-белок, с помощью которого инфекция попадает в клетки организма. Вещество подавляет передачу сигналов, которые отвечают за возникновение ощущения боли.

Также эксперты предположили, что обезболивающий эффект вызывает белок нейропилин-1.

Ранее ученые сообщили, что заразиться коронавирусной инфекцией можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и находясь на более значительном расстоянии. Согласно подсчетам, возбудитель COVID-19 может передаваться на расстоянии до 1,8 метра.

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