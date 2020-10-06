Ученые предупредили о неизвестном ранее способе заражения COVID-19

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Заразиться коронавирусной инфекцией можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и находясь на более значительном расстоянии. К такому выводу пришли исследователи Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.

По подсчетам ученых, возбудитель COVID-19 может передаваться на расстояние до 1,8 метра. Есть подтверждения, что заражение происходило подобным способом, рассказали в Центре.

При этом риск возрастает в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, а также при учащенном дыхании — в частности, когда человек интенсивно занимается спортом или поет.

Вместе с тем самым частым путем распространения COVID-19 остается тесный контакт с инфицированным, отмечается на официальном сайте Центра.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы помешать дальнейшему распространению COVID-19.

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