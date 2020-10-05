Еще 31 человек с коронавирусом умер в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице скончался 31 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации С COVID-19.

При возникновении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем — своим и окружающих, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее появились сообщения, что люди, переболевшие COVID-19, могут выделять РНК возбудителя заболевания до 90 дней.

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