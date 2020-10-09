Трамп оценил отношения с Владимиром Путиным

Фото: kremlin.ru / официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что питает симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину.

По мнению Трампа, это чувство взаимно, поэтому он и Путин вполне могут поладить.

Вместе с тем президент США допустил, что президенту России было бы проще найти общий язык с представителями Демократической партии Хиллари Клинтон, составлявшей конкуренцию Трампу на предыдущих выборах главы государства, или с его нынешним соперником Джозефом Байденом.

Комментируя перспективы Байдена в текущей президентской гонке, Трамп в интервью The Rush Limbaugh Show выразил убежденность в том, что его конкуренту недостает необходимых главе государства качеств.

Ранее Владимир Путин оценил слова Дональда Трампа о развитии отношений между Россией и США. По словам российского лидера, его американский коллега неоднократно высказывался за развитие двусторонних отношений. Москва это, безусловно, ценит, уточнил президент.

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