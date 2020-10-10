Юрист перечислил основания отключения услуг ЖКХ

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Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказал, какие основания предусматриваются российским законодательством для прекращения предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг.

По словам эксперта, доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться, если потребитель не оплатил их в определенный срок, однако делать это можно только после предварительного уведомления неплательщика.

Закон допускает отключение ЖКУ для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, причем не позднее чем за десять дней до этого потребителей услуг должны письменно уведомить о предстоящем отключении.

Еще одним основанием отключения коммунальных услуг является угроза возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение.

Наконец, прекратить предоставление ЖКУ можно при несанкционированном подключении внутриквартирного оборудования потребителя или при использовании бытовых приборов, мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассказал Коростелев агентству «Прайм».

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