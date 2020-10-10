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Юрист перечислил основания отключения услуг ЖКХ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Юрист перечислил основания отключения услуг ЖКХ

Татьяна Плотникова

Общество

Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказал, какие основания предусматриваются российским законодательством для прекращения предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг.

По словам эксперта, доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться, если потребитель не оплатил их в определенный срок, однако делать это можно только после предварительного уведомления неплательщика.

Закон допускает отключение ЖКУ для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, причем не позднее чем за десять дней до этого потребителей услуг должны письменно уведомить о предстоящем отключении.

Еще одним основанием отключения коммунальных услуг является угроза возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение.

Наконец, прекратить предоставление ЖКУ можно при несанкционированном подключении внутриквартирного оборудования потребителя или при использовании бытовых приборов, мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассказал Коростелев агентству «Прайм».

Ранее москвичам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ.

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