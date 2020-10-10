Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В субботу, 10 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.

Температура воздуха в Москве поднимется до 15-17 градусов тепла, в Подмосковье прогнозируют от 12 до 17 градусов выше нуля.

Ветер ожидается южный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 65 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение бабьего лета.

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