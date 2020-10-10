Роскачество представило обновленный рейтинг постного масла

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Специалисты Роскачества проверили марки нерафинированного подсолнечного (постного) масла высшего и первого сорта. В частности, была исследована продукция брендов «Затея», «Золотая семечка» «Дары Кубани», «Слобода» и «ВкусВилл», «Благо» и «Элва».

Отмечается, что качество масла торговых марок «Затея», «Дары Кубани» и «Слобода» оказалось на высшем уровне — пять баллов. До той же оценки дотянулось подсолнечное масло «ВкусВилл» — ранее у этого товара было 4,8 балла. Также высший балл получил новичок рейтинга, торговая марка «Благо».

Помимо этого, в Роскачестве отметили качество масла брендов «Дары Кубани» и «Слобода», которые находятся на уровне высшего сорта и соответствуют опережающим требованиям стандарта организации. Отмечается, что после прохождения технического аудита предприятия, включающего определение уровня локализации, будет принято решение о присуждении Знака качества торговым маркам «Благо», «Затея» и «ВкусВилл».

Однако ряд замечаний возникли у специалистов к маркам «Элва» и «Золотая семечка». Первый бренд не соответствует заявленному высшему сорту. Причина в том, что фосфоросодержащих веществ в этом масле 0,03 процента, что практически в два раза больше, чем требует ГОСТ. В свою очередь, масло «Золотая семечка» соответствует заявленному первому сорту, а фосфоросодержащих веществ в нем 0,05 процента. Тем не менее данный показатель в три раза выше уровня, установленного опережающими требованиями стандарта Роскачества.

Также потребителей предупредили о нескольких уловках производителей масла. В частности, в масле в любом случае есть витамин Е и нет холестерина. Кроме того, фраза «без консервантов» не имеет смысла, поскольку маслу они и так не нужны из-за того, что оно не может испортиться. Наконец, нет ничего особенного в выражении «первый отжим». Нерафинированное масло всегда добывается из семечки с помощью первого отжима, сообщается на сайте организации.

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