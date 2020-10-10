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Названы самые необычные проекты домов по реновации в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы самые необычные проекты домов по реновации в Москве

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Малая Тульская улица Карта всех событий

Дома в стиле лофт и домино появятся в Москве по программе реновации. В Москомархитектуре представили самые необычные проекты жилых зданий, которые должны появиться в столице.

По словам заместителя начальника управления архитектурного совета Москомархитектуры Сергея Глубокина, в городе стали чаще появляться дома индивидуальной проектировки. А типовые застройки уходят в прошлое.

— Мы выбираем для домов спокойные цвета. Если используется яркий цвет, то обычно в качестве акцента, который позволяет выделить входные группы или другие элементы: они помогут человеку сориентироваться. Мы следим, чтобы рядом стоящие дома не были одинаковыми, чтобы у них были фасады не только разного цвета, но и разной фактуры, — приводятся слова Глубокина на официальном сайте мэра Москвы.

В Даниловском районе появится дом в классическом стиле с бетонными панелями и витражным остеклением. А жилое здание в Люблине оформят в стиле лофт — сделают открытую кирпичную кладку с грубыми деталями. Дом-домино появится в районе Косино-Ухтомский. В фасаде выдержат баланс белого и черного цветов. Строителям предложили использовать клинкерную плитку.

Названы самые необычные проекты домов по реновации в Москве Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жилой дом в цвете шампань построят на Малой Тульской улице. На его фасаде сделают обрамление светлой металлической решеткой. Помимо обликов отдельных зданий, в столице начнут создавать единые концепции для районов. Конкурсы на разработку проведут до конца года.

— Мы переходим к масштабной работе с целыми кварталами, поиску новых образов районов, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Это должны быть не просто дома — у них должно быть свое лицо с принципиально иным качеством городской среды, архитектуры и общественных пространств. На основании предложенных концепций будет делаться и проектирование, и разрабатываться рабочая документация, и, собственно, идти строительство в этих районах, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Концепции должны представить жителям весной 2021 года.

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реновацияМоскваСергей Кузнецов
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