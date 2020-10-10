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Проект «Спортивные выходные» переведут в Москве в онлайн-формат
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Проект «Спортивные выходные» переведут в Москве в онлайн-формат

Вероника Кузьминова

Город

Проект для жителей столицы «Спортивные выходные» на время ограничит очные занятия, тренировки будут проводить в онлайн-режиме. Участники смогут тренироваться дома, включив прямую трансляцию на YouTube-канале.

В дистанционном режиме москвичам будут доступны занятия по скандинавской ходьбе, йоге, а также функциональная тренировка. Организаторы проекта заявили, что забота о гражданах — главная задача для них.

— «Спортивные выходные» завоевали популярность у жителей столицы. Мы рады видеть положительные и искренние отзывы участников. Уверены, что новый формат будет не менее востребован и мы вместе добьемся выдающихся результатов, — заявил заместитель директора центров госуслуг города Александр Гребенкин.

Прямые трансляции будут проходить по субботам и воскресеньям в 10:00, 12:00 и 14:00. Тренировать участников будут профессиональные спортсмены — чемпионы, кандидаты и мастера спорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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