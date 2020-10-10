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Результаты Всероссийской переписи населения озвучат к концу 2022 года
Фото: Скриншот с видео Первого канала

Результаты Всероссийской переписи населения озвучат к концу 2022 года

Вероника Кузьминова

Общество

Итоги Всероссийской переписи населения станут известны к концу 2022 года. Об этом глава Росстата Павел Малков.

Перепись пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Изначально он планировался в октябре 2020 года, но потом организаторы озвучили новый срок — апрель 2021 года.

Этап переписи стартовал в октябре этого года только в отдаленных районах Тюменской Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Красноярском крае. Он завершится в июне. Первые результаты появятся в октябре следующего года.

— К концу 2022 года появится полный набор информации. Это существенно быстрее, чем было в прошлой переписи, — цитирует Малкова РИА Новости.

Уточняется, что заявиться на участие в переписи можно на портале Госуслуг, а принять участие — в МФЦ или на стационарных участках.

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