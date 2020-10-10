Эксперт рассказал, что о мужчине говорит рукопожатие

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По типу рукопожатия можно многое узнать о человеке. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил эксперт по коммуникации Тимофей Бараковский.

Он отметил, что слишком сильное рукопожатие может говорить о том, что человек не контролирует свою силу или показывает власть.

— И наоборот, если рука очень расслаблена, как желе, такой человек не собран, не сконцентрирован, — уточнил эксперт.

Если человек приветствует другого двумя руками, означает, что он хочет овладеть вниманием собеседника.

— Если же рукопожатие слишком короткое, можно сделать вывод, что человек не настроен на общение, его мысли заняты чем-то другим, — цитирует Бараковского Пятый канал.

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