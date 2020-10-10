Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт рассказал, что о мужчине говорит рукопожатие
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Эксперт рассказал, что о мужчине говорит рукопожатие

Юлия Ямпольская

Общество

По типу рукопожатия можно многое узнать о человеке. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил эксперт по коммуникации Тимофей Бараковский.

Он отметил, что слишком сильное рукопожатие может говорить о том, что человек не контролирует свою силу или показывает власть.

— И наоборот, если рука очень расслаблена, как желе, такой человек не собран, не сконцентрирован, — уточнил эксперт.

Если человек приветствует другого двумя руками, означает, что он хочет овладеть вниманием собеседника.

— Если же рукопожатие слишком короткое, можно сделать вывод, что человек не настроен на общение, его мысли заняты чем-то другим, — цитирует Бараковского Пятый канал.

Ранее психолог объяснил, как самостоятельно справиться с «синдромом самозванца». По его словам, в основе этого синдрома лежит состояние, при котором вполне состоявшийся и успешный человек чувствует болезненную неуверенность в себе.

Читайте также: Психолог рассказала, что макияж может сказать о характере женщины

психологмнение экспертоврукопожатие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте