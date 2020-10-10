МИД РФ ответил на заявление министра ФРГ по ситуации с Навальным

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Министерстве иностранных дел РФ назвали «пропагандистской атакой» слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу, 10 октября.

Ранее Маас заявил, что Берлин обсудит с партнерами в Европейском союзе и Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) общую реакцию на инцидент с Навальным, которого, по мнению властей Германии, отравили боевым веществом. Кроме того, Маас отметил, что Евросоюз может «очень быстро» согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России.

— Официально подтверждаем, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем, — подчеркнули в ответ на это в МИД РФ, добавив, что данный процесс был завершен 27 сентября 2017 года.

Кроме того, в министерстве напомнили, что Генпрокуратура РФ направила в адрес германских властей четыре запроса о правовой помощи в ситуации с Навальным, однако их проигнорировали. Российские дипломаты пояснили, что у следствия недостаточно материалов для возбуждения уголовного дела. В частности, Берлин не предоставил Москве результаты анализов, которые подтверждали бы факт отравления.

— В очередной раз призываем ФРГ начать открытое и честное сотрудничество с Россией по сюжету с Алексеем Навальным, — добавили в МИД.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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