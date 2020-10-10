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У госпитализированных с линейки под Псковом детей не нашли признаков отравления
Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

У госпитализированных с линейки под Псковом детей не нашли признаков отравления

Евгения Звощик

Общество

Следственные органы Псковской области не нашли признаков отравления учеников школы № 7 в Великих Луках, которых госпитализировали из-за недомогания на линейке. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Антон Доброхотов в субботу, 10 октября.

По его словам, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат.

Доброхотов также добавил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений школы не показали какого-либо превышения содержания вредных веществ. Не было выявлено нарушений и в составе воды, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 5 октября 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Предварительно, у школьников диагностировали отравление неустановленным веществом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

8 октября детей выписали из больницы, отмечается, что угрозы их здоровью нет.

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