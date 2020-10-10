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Россиянам объяснили правила поведения на работе во время пандемии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россиянам объяснили правила поведения на работе во время пандемии

Евгения Звощик

Общество

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал несколько рекомендаций по правилам поведения на рабочем месте во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, посоветовал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.

— Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место, — отметил Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, он пояснил, что можно не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек. Однако если в офис постоянно приходят посторонние люди, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.

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