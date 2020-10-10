Россиянам объяснили правила поведения на работе во время пандемии
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал несколько рекомендаций по правилам поведения на рабочем месте во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, посоветовал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.
— Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место, — отметил Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Кроме того, он пояснил, что можно не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек. Однако если в офис постоянно приходят посторонние люди, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19