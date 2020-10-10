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Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Британские ученые заявили, что волдыри на ногах, высокая утомляемость и боли в мышцах могут быть симптомами коронавирусной инфекции. Они отметили, что признаки фиксируются не у каждого пациента.

Исследователи уточнили, что симптомы проявляются по-разному и могут зависеть от физиологических особенностей, а также от возраста больного, передает ФАН.

На данный момент Минздрав Великобритании не стал вносить эти симптомы в перечень характерных для коронавирусной инфекции с целью избежать нагрузки на центры тестирования. Потеря обоняния, длительный кашель и повышенная температура являются официальными признаками COVID-19 в Британии.

Ранее ученые сообщили о способности коронавируса проникать в мозг. Специалисты изучили 43 тела людей, погибших из-за инфекции, возраст которых составил от 51 до 94 лет. Выяснилось, что более чем у половины умерших в мозге находился коронавирус.

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