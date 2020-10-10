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Дептранс призвал москвичей носить световозвращающие элементы на одежде
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дептранс призвал москвичей носить световозвращающие элементы на одежде

Евгения Звощик

Общество

Жителей Москвы призвали носить световозвращающие элементы на одежде для безопасности на дорогах в темное время суток. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 октября.

— Световой день стал короче, темнеет рано, а люди из летнего легкого гардероба перебираются в темные пальто, которые совсем не видно на дороге, — пояснили в Дептрансе.

Отмечается, что световозвращающие элементы должны быть деталями на верхней одежде как взрослых, так и детей. Кроме того, они могут стать аксессуарами на сумках и рюкзаках, велосипедах и даже ошейниках домашних животных.

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