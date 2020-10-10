Дептранс призвал москвичей носить световозвращающие элементы на одежде

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

— Световой день стал короче, темнеет рано, а люди из летнего легкого гардероба перебираются в темные пальто, которые совсем не видно на дороге, — пояснили в Дептрансе.

Отмечается, что световозвращающие элементы должны быть деталями на верхней одежде как взрослых, так и детей. Кроме того, они могут стать аксессуарами на сумках и рюкзаках, велосипедах и даже ошейниках домашних животных.

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