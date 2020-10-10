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Стала известна неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых пациентов
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стала известна неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых пациентов

Евгения Звощик

Здоровье

Специалисты из Университета Бергена обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание нового типа коронавирусной инфекции у молодых пациентов. Об этом пишет издание Verdens Gang.

Ученые изучали факторы, которые могут препятствовать иммунной системе отвечать на распространение вируса по организму. В результате исследования выяснилось, что у 10 процентов больных с тяжелыми симптомами в крови были специфические антитела, действующие как ингибиторы для интерферонов. Это означает, что организм у пациентов сам затруднял работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с COVID-19.

При этом часто человек может даже и не знать о наличии у него подобной иммунной проблемы. Ученые посчитали, что данный факт в будущем поможет сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, которые не находятся ни в одной из групп риска.

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