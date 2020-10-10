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Два взрыва прогремели в центре Степанакерта
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Два взрыва прогремели в центре Степанакерта

Евгения Звощик

Происшествия

Два взрыва раздались в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 10 октября.

Отмечается, что по одной из версий, взорвались снаряды, которые обезвреживают саперы. Однако в городе начали работать сразу две сирены воздушной тревоги в разных концах города.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня на данной территории.

Читайте также: Перемирие в Карабахе: почему Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушениях

взрывбоевые снарядыНагорный Карабах
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