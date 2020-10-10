Россиянка Алина Лысенко завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку
Россиянка Алина Лысенко стала первой в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди молодежи и юниоров. Соревнования проходят в итальянской коммуне Фьоренцуола-д'Арда.
Лысенко выступает в возрастной категории «юниоры». В финале она смогла опередить французскую спортсменку Мари-Дивин Куаме.
Третьей стала еще одна россиянка Елизавета Богомолова.
Чемпионат Европы будет проходить до 13 октября.
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