Россиянка Алина Лысенко завоевала золото в спринте на ЧЕ по велотреку

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россиянка Алина Лысенко стала первой в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди молодежи и юниоров. Соревнования проходят в итальянской коммуне Фьоренцуола-д'Арда.

Лысенко выступает в возрастной категории «юниоры». В финале она смогла опередить французскую спортсменку Мари-Дивин Куаме.

Третьей стала еще одна россиянка Елизавета Богомолова.

Чемпионат Европы будет проходить до 13 октября.

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