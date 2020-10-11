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Синоптик сообщил, когда похолодает в центре России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил, когда похолодает в центре России

Юлия Курганова

Общество

Аномально теплая погода закончится в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) к концу следующей недели. Температура резко опустится на несколько градусов и приблизится к климатической норме. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— К выходным будет перестройка: циклон, который придет к нам с юга, юга-запада, уйдет на восток. В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдем к климатической норме, — сказал синоптик.

Он отметил, что сейчас в большинстве регионов ЦФО наблюдается сентябрьская погода, а не октябрьская.

По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье и понедельник днем ожидается 14-16 градусов тепла, во вторник — плюс 17-19 градусов, в среду — 16-21 градус тепла, в четверг — плюс 12-17 градусов, в пятницу воздух прогреется до 11-16 градусов, передает ТАСС.

Читайте также: Гидрометцентр предупредил россиян о предстоящем похолодании

похолоданиесиноптикЦентральный федеральный округ
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