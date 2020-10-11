Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт перечислил признаки, говорящие о необходимости замены сим-карты
Фото: pixabay.com

Эксперт перечислил признаки, говорящие о необходимости замены сим-карты

Юлия Курганова

Технологии

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что сим-карту нужно менять, если пользователь замечает ухудшение качества связи или лимит контактов на телефоне исчерпан, а также если сим-карта не поддерживает технологию 4G. Он отметил, что в любом случае обновлять симку следует один-два раза в год.

Эксперт добавил, что некоторые люди при ухудшении связи на телефоне начинают обвинять в этом сам гаджет. Но это не всегда так, скорее всего, следует просто обновить сим-карту, и для этого не обязательно менять номер телефона или тариф.

По словам Щельцина, существует несколько верных признаков того, что сим-карту необходимо менять.

В первую очередь, пользователя должны насторожить кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой телефона, он тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.

— При использовании «дедовского» метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия сим-карты, которая имеет меньший объем памяти. Современные симки позволяют хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о вашем контакте, — сообщил эксперт.

Также нужно задуматься об обновлении сим-карты и в случае, если она не поддерживает 4G. Это может стать ограничением при подключении к высоконагруженной сети — речь идет об онлайн-видео, видео-чатах или других современных приложениях, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Почему пользоваться бесплатными сим-картами опасно

смартфонысим-картысоветы специалиста
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте