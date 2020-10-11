Политолог объяснил, зачем Лукашенко провел встречу с оппозицией в СИЗО

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ может стать политтехнологическим ходом. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич Федеральному агентству новостей.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретился с политзаключенными, чтобы обсудить с ними некоторые «вопросы конституции».

По словам политолога, в том, что Лукашенко провел такую встречу нет ничего предосудительного.

— Я не вижу ни одной причины, по которой главе государства нельзя было с ними встретиться, а поскольку заключенные по понятным причинам приехать к Лукашенко не могли, он сам решил навестить их, — сказал Николай Межевич.

Он отметил, что такие встречи проводятся довольно редко, потому вызывают такое сильное удивление у обывателей.

— На мой взгляд, это просто блестящий политтехнологический ход. Вы только подумайте: действующий президент приехал в следственный изолятор к своим политическим противникам, — заявил эксперт.

Межевич также сообщил, что мировые лидеры скорее всего ошарашены решением Лукашенко и они явно сожалеют о том, что президент Белоруссии их переиграл.

Он предположил, что президент Белоруссии явно хотел встретиться именно с Виктором Бабарико, так как тот является серьезной политической фигурой.

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