Тихановская впервые за четыре месяца пообщалась с мужем

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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с супругом Сергеем. Об этом сообщили в Telegram-канале политика в субботу, 10 октября.

— Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня, — пояснили в пресс-службе Тихановской.

Ранее муж Тихановской планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Это смогла сделать его жена, которая затем участвовала в президентских выборах.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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