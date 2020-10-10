Лукашенко встретился с оппозиционерами и поговорил с ними о Конституции

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиции в СИЗО КГБ в субботу, 10 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что Лукашенко на протяжении четырех с половиной часов общался с членами координационного совета оппозиции и «объединенного штаба».

— Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне, — указано в сообщении канала.

При этом уточняется, что Лукашенко заявил другим участникам встречи, что «Конституцию на улице не напишешь». На фотографии, опубликованной в канале, помимо Лукашенко запечатлены бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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