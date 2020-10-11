Москвичам рассказали, как сэкономить на отоплении

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы смогут сэкономить на отоплении с помощью энергосервиса, благодаря которому можно регулировать температуру батарей в квартирах в зависимости от погодных условий.

В 2019 году в многоквартирном доме 2004 года постройки установили автоматический узел управления погодного регулирования. Оборудование поместили в подвале дома, оно представляет собой сплетение серебристых труб.

Начальник отдела развития энергосервисной деятельности ГКУ «Энергетика» Василий Богданов пояснил, что в начале и конце отопительного сезона температура часто меняется от минуса к плюсу, и наоборот. При этом традиционная система отопления работает в соответствии с графиком.

— При резком потеплении в течение суток возникает эффект перетопа. В этом случае температура в квартире может достигать 28 и более градусов, жильцы вынуждены открывать окна. Установленное оборудование помогает не допустить этого и снизить температуру в квартирах до 22–24 градусов, — сказал Богданов.

Он добавил, что при установке нового оборудования удастся сэкономить до 30 процентов тепла, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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