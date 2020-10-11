За сутки в России выявили 13 634 новых случая коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 13 634 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 11 октября.

Случаи COVID-19 за последние 24 часа были выявлены в 85 регионах страны. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в России зафиксировали 149 летальных случаев, полностью выздоровели 4240 человек.

На данный момент в РФ выявлено 1 298 718 случаев инфекции. За все время пандемии умерло 22 597 человек, выздоровело — 1 020 422 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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