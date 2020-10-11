Психолог дала советы по воспитанию современных девочек

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Семейный психолог Наталья Наумова дала советы по воспитанию современных девочек в беседе с Nation News.

Эксперт считает, что в современном мире для девочек важно наличие таких качеств, как уверенность в себе, женственность, терпение.

— Тот, кто уважает себя, будет уважать и окружающих. Уважение дает веру в себя. Родители должны не заставлять или принуждать что-то делать, а объяснять, почему так надо. У ребенка должен быть выбор по возрасту, тогда он будет принимать верные решения, — считает Наумова.

Психолог отметила, что самое главное — дать дочке ощущение любви и принятия, тогда она вырастет человеком, который уважает и себя, и других.

Ранее издание «Взгляд» опубликовало мнение заслуженного учителя России Максима Пратусевича на критику шведской журналистки Анны-Лены Лаурен в адрес российских школ.

— Если ребенок совершил ошибку, то ее нужно правильно обработать. То есть показать ее корень, разобрать, чтобы школьник просто не совершал ее больше в будущем, — считает Пратусевич.

По мнению учителя, воспитание ребенка нельзя пускать на «самотек», иначе это приведет к неприятным последствиям.

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