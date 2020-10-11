Аккаунт робота Федора заблокировали в Twitter

Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Twitter-аккаунт робота Федора, который стал первым российским роботом, оказавшимся на МКС, удалили, пишут «Невские новости». Разработкой робота занимался Фонд перспективных исследований, а в аккаунте от его лица публиковались новости космической отрасли.

Страничка робота была создана в 2019 году. Изначально в аккаунте рассказывали о подготовке к полету на МКС. Позже робот начал рассказывать и комментировать новости космической отрасли.

После замечаний в адрес российских космонавтов аккаунт был удален.

Аккаунты Федора в других соцсетях не удалили, но они уже давно неактивны.

Ранее «Царьград» писал о том, что ученые из США создали робота-кальмара, который может стать помощником дайверов при изучении морского дна. Его особенность состоит в том, что за счет своей формы (робот, действительно, напоминает кальмара) устройство не повреждает при исследованиях рыб и кораллы.

Автоматизация все плотнее входит в повседневную жизнь. Так, в будущем роботы смогут заменить человека в некоторых профессиональных сферах. Как пишет «Экономика сегодня», в ближайшем будущем доставщиков смогут заменить беспилотные автомобили. Все же слишком переживать из-за того, что какие-то профессии канут в Лету, не стоит — людям все еще необходимо человеческое общение, а для создания и поддержания роботов в надлежащем состоянии требуется большое количество специалистов.

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