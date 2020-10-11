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Уголовное дело возбудили по факту разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

— По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, 2 октября из цистерны транспортировочной баржи, в реку Ангара вылилось дизельное топливо вследствие разрыва емкости. Из-за этого была создана угроза причинения вреда здоровью и окружающей среде.

В настоящее время специалисты осматривают места происшествия и допрашивают членов команды судна, говорится на официальном сайте СК.

Ранее муниципальный режим ЧС ввели в Кежемском районе Красноярского края после разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Загрязнение уже начали ликвидировать с помощью сорбента.

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