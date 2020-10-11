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Пропавшую в Тульской области девочку нашли под Нижним Новгородом
Фото: depositphotos.com

Пропавшую в Тульской области девочку нашли под Нижним Новгородом

Юлия Захарова

Общество

Полицейские обнаружили пропавшую в Тульской области девочку. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

— В результате проведенного комплекса необходимых оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение девочки в Нижегородской области. В настоящее время с ней проводятся мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств ее безвестного исчезновения, — отметили в ведомстве.

Согласно данным правоохранителей, 15-летний подросток пропал 5 октября в городе Богородицке Тульской области. Родители сообщили, что она ушла на занятия в музыкальную школу и не вернулась домой. К ее поискам привлекли сотрудников полиции, МЧС и общественные организации.

Кроме того, полицейские рассматривали версию об убийстве после исчезновения девочки, говорится на официальном сайте МВД.

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