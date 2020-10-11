Четверых рыбаков нашли живыми после опрокидывания лодок под Красноярском

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Пропавших после опрокидывания лодок под Красноярском рыбаков нашли живыми. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

— Только что поступила информация, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми, — рассказала представитель ведомства, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что две лодки «Прогресс» перевернулись на Красноярском водохранилище вечером в пятницу, 9 октября. Инцидент случился в районе залива Каменка. В результате один мужчина погиб, одного человека спасли проплывающие мимо рыбаки. Еще четверо после опрокидывания лодок пропали. В результате спасательной операции они были найдены живыми.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Сообщалось, что лодки могли перевернуться из-за сильной волны.

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