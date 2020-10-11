Появились кадры с места ликвидации бандитов в Чечне
Появились кадры с места специальной операции, во время которой ликвидировали бандитов в Чечне. Об этом сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета (НАК) в воскресенье, 11 октября.
На кадрах видно, как правоохранители изучают оружие, найденное у преступников, сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооруженных бандитов. Подробностей спецоперации НАК не привело.
Также сообщалось о ликвидации боевика, который открыл огонь по оперативникам.
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