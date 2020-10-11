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Коронавирус выявили еще у 280 пациентов в Греции
Фото: flickr.com / Dalibor Tomic

Коронавирус выявили еще у 280 пациентов в Греции

Юлия Захарова

В мире

Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 280 новых пациентов в Греции за сутки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Национальной организации общественного здравоохранения.

Как уточняется, 25 случаев выявили при контроле на въезде в страну. Таким образом, общее количество заболевших достигло почти 22,4 тысячи.

За прошедшие сутки 13 человек скончались. В отделение интенсивной терапии поместили более 90 человек, выписали из больниц 238.

Из-за ухудшения ситуации с заболеванием греческие власти ужесточили ограничения, передает РИА Новости.

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