Коронавирус выявили еще у 280 пациентов в Греции
Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 280 новых пациентов в Греции за сутки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Национальной организации общественного здравоохранения.
Как уточняется, 25 случаев выявили при контроле на въезде в страну. Таким образом, общее количество заболевших достигло почти 22,4 тысячи.
За прошедшие сутки 13 человек скончались. В отделение интенсивной терапии поместили более 90 человек, выписали из больниц 238.
Из-за ухудшения ситуации с заболеванием греческие власти ужесточили ограничения, передает РИА Новости.
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