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Более 1,5 тысячи новых пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Турции
Фото: YouTube.com/112NHN

Более 1,5 тысячи новых пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Турции

Юлия Захарова

В мире

За минувшие сутки в Турции зарегистрировали более 1,5 тысячи новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Уточняется, что за 24 часа скончались почти 60 человек.

День назад суточное число зараженных в Турции составило 1649. По данным Минздрава, в государстве наблюдается второй пик пандемии.

— Сегодня выявлены 1502 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 335 533. Умерли 59 больных, всего умерших — 8837. Вылечились сегодня 1212 пациентов, всего — 294 357, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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