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Свыше 16 тысяч человек заразились COVID-19 во Франции за сутки
Фото: YouTube.com / Иммиграция во Францию Правда

Свыше 16 тысяч человек заразились COVID-19 во Франции за сутки

Юлия Захарова

В мире

Количество людей, зараженных коронавирусом во Франции, за 24 часа увеличилось более чем на 16 тысяч. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Cанитарное агентство страны Santé Publique.

Днем ранее во Франции был зафиксирован рекорд новых случаев за сутки — 10 октября диагноз поставили 26 896 пациентам. Воскресный показатель, который стал меньше, объясняется уменьшением числа исследований.

Таким образом, всего в государстве заболевание подтвердили почти у 735 тысяч человек. При этом свыше 32,7 тысячи скончались.

За прошедшую неделю были госпитализированы более пяти тысяч граждан, 910 из них поместили в отделение реанимации, передает РИА Новости.

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