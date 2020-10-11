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Еще почти 700 случаев коронавируса зарегистрировали в Израиле
Фото: pixabay.com

Еще почти 700 случаев коронавируса зарегистрировали в Израиле

Юлия Захарова

В мире

Почти 700 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Израиле за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Общее число заболевших превысило 290 тысяч. За последние 24 часа скончались 66 пациентов, всего с начала пандемии зафиксировано 1980 случаев летального исхода.

Как добавили в Минздраве, количество зараженных пациентов достигает почти 60 тысяч. Состояние 824 человек оценивается как тяжелое, из них 230 понадобилась искусственная вентиляция легких.

В настоящее время в Израиле введен строгий карантин. В частности, до 14 октября приостановлена работа организаций, помимо жизненно важных и непрерывных производств. В стране работают только некоторые продовольственные магазины и аптеки. Кроме того, в изоляции на дому могут находиться лишь члены одной семьи.

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