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Врач-диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Врач-диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, почему нельзя запивать еду водой. Специалист объяснила, что во время процесса жевания у человека выделяется слюна. Она содержит в своем составе пищеварительные ферменты, которые расщепляют углеводы и вещества, убивающие патогенные бактерии, опасные для организма.

— В том случае, если вы запили еду, вы быстро проглатываете пищевой комок, не разжевывая его. Это дает дополнительную нагрузку на желудок, а также слюна не будет выполнять своих функций, — пояснила врач.

Она отметила, что запить еду можно тогда, когда человек уже прожевал и проглотил продукты. В этом случае вода в желудке не будет пересекаться с пищей.

— Вода пройдет по малой кривизне желудка, а пища находится в большой кривизне желудка, — объяснила Кононенко.

Врач посоветовала пить воду натощак за 30 минут до еды, это должна быть не кипяченая, а щелочная вода, передает Пятый канал.

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Едаврачпитьевая вода
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