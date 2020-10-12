Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии

Билл Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавируса / Фото: CNBC

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сказал, каким образом человечество полностью преодолеет последствия пандемии коронавируса. По его мнению, главным условием для возвращения к «нормальной жизни» является массовая вакцинация от коронавируса.

— Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины, — заявил бизнесмен в интервью NBC.

Он отметил, что только массовая вакцинация позволит прекратить распространение COVID-19 во всем мире и покончить с данным заболеванием.

Напомним, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

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