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Эксперт назвал оптимальный срок службы смартфонов
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Эксперт назвал оптимальный срок службы смартфонов

Юлия Курганова

Технологии

Смартфоны нужно менять примерно раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи. Об этом рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

— Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый, — сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что три года использования гаджета являются большим сроком. Смартфон со временем начинает все меньше часов работать без подзарядки из-за деградации батареи.

Рябинин добавил, что аккумулятор гаджета, как правило, не рассчитан на три года. Примерно через два года его емкость заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает сильно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки.

Эксперт подчеркнул, что продлить срок службы устройства могут только специалисты сервисного центра, а вот сократить, случайно, может и сам пользователь. Например, при быстрой зарядке смартфона ускоряется процесс деградации аккумулятора.

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